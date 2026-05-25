Andrés Cepeda “como presidente”: el artista se sumó al humor electoral y foto es viral

En los últimos días, Andrés Cepeda ha sido confundido por cientos de personas en redes sociales con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, debido a su apellido y a cierto parecido físico, especialmente por el cabello y la barba.

El artista, cansado de los comentarios en sus redes sociales, se pronunció con mensajes como: “No tengo nada que ver con política, por favor”. Sin embargo, esto no cambió el panorama, por lo que decidió restringir los comentarios y limitar las interacciones en algunas de sus publicaciones.

Todo cambió el pasado 24 de mayo, cuando el cantante publicó una imagen creada con inteligencia artificial en su cuenta de Instagram. En la fotografía aparece como si fuera el presidente de Colombia -incluso con la bandera del país- y, detrás de él, se observan varios candidatos presidenciales de las elecciones de 2026.

La publicación estuvo acompañada del mensaje: “Porque usted lo ha pedido. ¡Este próximo domingo hazlo por quien quieras, pero sal a votar!”.



Imagen creada con IA - Andrés Cepeda presidente de Colombia detrás de él varios candidatos presidenciales de las elecciones de 2026. Foto: Instagram @andrescepeda

La imagen no tardó en volverse viral y desató miles de comentarios entre sus seguidores, quienes se sorprendieron por su cambio de actitud frente a la situación, dejando comentarios como: "Por fin entendió la f*cking vibra 😂", "Jajajajajajaja ves que era mejor tomarlo con humor, te amamos ❤️", "Un votico son cuatro años, cuatro años un periodo, 12 meses tiene un año, ¿puede un año ser tan breve?".

Arrancan las votaciones en el exterior y Colombia se alista jornada electoral

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Publicidad

Recordemos que los más de 1.414.661 colombianos que están en el exterior ya se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto hasta el 31 de mayo de 2026, en uno de los 253 puestos de votación instalados en 67 países.

En Colombia más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para votar en miles de mesas distribuidas en el territorio nacional.

La jornada de elecciones iniciará el próximo 31 de mayo de 2026 a partir de las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde, después de ese horario ya no será posible votar.

Publicidad

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.

Puede consultar su lugar de votación en: https://www.registraduria.gov.co/

