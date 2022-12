Andy Rivera, sometido a procedimiento médico de urgencia

Andy Rivera compartió en sus redes sociales el último proceso al que fue sometido antes y después de entrar al centro médico, esto por una hernia que tenía en la espalda.

El artista explicó que le realizaron un bloqueo en la columna, posteriormente, por medio de una aguja, la cual ingresaba al nervio afectado, le suministraron los medicamentos para disminuir el dolor.

Rivera contó los impedimentos que traía consigo la hernia en su vida diaria.

“El dolor no permite que te sientes, no te deja reírte, no te deja ni toser, ni siquiera ir al baño”, dijo el cantante de música urbana.

Asimismo, en su historia de Instagram , Rivera resaltó el cariño y aprecio por el personal médico que lo atendió.

“El mundo está lleno de personas lindas e increíbles, doy infinitas gracias por la oportunidad de encontrármelas en el camino”, escribió en sus redes.

Vea el video aquí:

