Anuel AA entre la "vida y la muerte": el artista publicó una fotografía que preocupó a sus fanáticos

El cantante puertorriqueño de música urbana Anuel AA compartió recientemente una fotografía en sus redes sociales que generó gran preocupación entre sus seguidores. En la imagen, se le observa en una cama de hospital, conectado a oxígeno y suero, lo que indicaba que había pasado por una intervención médica.

Anuel reveló en su publicación que fue sometido a una cirugía de emergencia, una situación que lo colocó en una encrucijada entre la vida y la muerte. Explicó que la operación fue crucial y que no podía continuar con sus compromisos laborales en ese momento, ya que su prioridad era enfocarse en su salud y bienestar.

Además de informar sobre la cirugía, el artista lamentó tener que posponer el lanzamiento de su próximo EP titulado "Rompecorazones", el cual estaba programado para ver la luz en dos semanas. Anuel se disculpó con sus seguidores por el cambio en la fecha de lanzamiento y les agradeció su comprensión y apoyo en este momento complicado.

En sus palabras, expresó: "Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sale el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, es lo único que me importa. 'Rompecorazones' iba a salir en dos semanas, pero ya no. Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha. Sé que llevan esperándome. (Trabajé) para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo".

Aunque no se conocen detalles específicos sobre la causa de la cirugía de emergencia ni sobre el estado de salud actual de Anuel AA, sus seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación. Expresaron su solidaridad y le recordaron al artista que lo más importante es su salud y bienestar.

