Apareció un lobo en La Estrella, Antioquia

Alejandro González, director de Corantioquia, se refirió al tema y confesó que realmente se vieron sorprendidos por la aparición de este animal, que es ajeno al ecosistema colombiano.



“Debe tener entre 5 y 6 meses, apenas está creciendo, es un lobo gris, probablemente pertenezca al ecosistema de Tundra, desconocemos cómo ingresó al país”, indicó González.



El funcionario aclaró que actualmente e animal se encuentra en el zoológico de Santa Fe recibiendo los cuidados y atención necesaria mientras se adelantan los contactos con algunas fundaciones u organizaciones que ayuden a encontrar un hábitat en el que este lobo pueda sobrevivir.



“Tomamos la decisión de dejarlo en el zoológico de Santa Fe, estaba un poco desnutrido pero goza de buena salud, hasta ahora va muy bien, aparentemente no tiene ninguna enfermedad, no es prudente liberarlo en nuestro ecosistema, sin lugar a dudas no es el lugar para su crecimiento”, aclaró González.