Arrendó un apartamento y sus nuevos vecinos le dejaron inesperado mensaje

Una joven compartió la curiosa bienvenida que le dio un vecino al visitar su nuevo apartamento.

Mujer arrendó un apartamento sin saber que sus vecinos le dejarían un inesperado mensaje
Mensaje dejado por sus vecinos es viral en redes sociales
Foto: Red social X @VanMarianne
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 04:08 p. m.

Una joven argentina se volvió viral en redes sociales tras compartir en X la insólita bienvenida que le dio su futuro vecino en Barcelona, España. Lo que debía ser un día emocionante al visitar el departamento que había alquilado para mudarse, terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada que generó todo tipo de reacciones.

“Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen cómo me recibe el vecino”, escribió la chica en la publicación que rápidamente se viralizó. “Y disfruten mi respuesta”, agregó, anticipando lo que sería un intercambio peculiar.

El motivo fue una nota escrita a mano y pegada en la puerta, donde el vecino le reclamaba: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor de tirar las cosas”.

El mensaje dejó desconcertada a la joven, quien explicó que todavía no se había mudado, por lo que la basura no era suya. Ante esto, decidió contestar de manera clara, pero con un toque irónico: “¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún”.

La respuesta causó furor en redes, donde la publicación acumuló en pocas horas más de 2,5 millones de visualizaciones, más de 75 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Muchos usuarios aprovecharon para opinar sobre la situación, mientras otros compartieron experiencias similares con vecinos conflictivos.

Algunos comentarios destacados fueron: “Ay, por favor, hay gente muy complicada. ¿Cómo te va a dejar ese mensaje?”, “Ni se presentó y ya está reclamando, qué pesado”, “Qué mala onda, mudarte y que te reciban así”.

