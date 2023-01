Arturo Calle desmiente ofertas de empleo que se viralizaron y advierte que es un método de estafa

A través de redes sociales y correos electrónicos se han hecho virales unas supuestas vacantes de trabajo en la empresa Arturo Calle, sin embargo, ante la popularidad que han tenido las propuestas en los colombianos, la compañía salió a desmentirlas y a advertirle a la población que muy probablemente estén cayendo en una estafa.

“Personas fraudulentas están utilizando indebidamente nuestra imagen para estafar a los colombianos que se encuentran en busca de empleo. Solicitamos hacer caso omiso a cualquier mensaje vía correo electrónico, WhatsApp o SMS en donde se solicite el pago de algún monto económico para la vinculación en nuestra compañía”, publicó la empresa Arturo Calle aclarando las falsas vacantes de trabajo.

Publicidad

Además, ante la gravedad del asunto, la compañía también les pidió a los colombianos que, de ser posible, difundan el mensaje a través de redes sociales para que otras personas no caigan en las falsas vacantes de empleo de los estafadores y no se ilusionen tampoco con oportunidades que no son existen.

“Agradecemos la difusión de este anuncio para que personas inocentes no sean víctimas de engaños sobre los cuales la marca no se puede hacer responsable”, aclaró la empresa.

Después de la advertencia de fraude, la compañía aprovechó la ocasión para motivar a los colombianos, ya que, para este año, la empresa tendrá vacantes de trabajo para este año 2023. Para esto, aclaró que las personas tienen que estar atentas a sus canales oficiales, ya que allí se publican sus vacantes oficiales, las cuales son de forma gratuita.

“Nuestras vacantes de empleo siempre se publicarán en nuestros canales oficiales, web de Talento Arturo Calle y perfil de LinkedIn oficial. Asimismo, para la incorporación a nuestro equipo de trabajo, no solicitamos el pago de ningún monto económico”, explicó.

Publicidad

Le puede interesar: Francia Márquez se convirtió en la primera vicepresidenta afro de Colombia