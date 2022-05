Astrólogo Daniel Daza dice que Rodolfo Hernández sufriría quebrantos de salud en febrero de 2023

El astrólogo Daniel Daza, quien en diciembre de 2021 predijo que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasarían a segunda vuelta de elecciones presidenciales, dijo que, de ser elegido presidente de la República, el candidato de la Liga Anticorrupción tendría que ser reemplazado por su vicepresidenta, Marelen Castillo, por sufrir quebrantos de salud “que lo pueden incapacitar”.

“La salud de Rodolfo Hernández sí empeora en los últimos meses, según su carta astral. Aún cuando tiene una larga vida, hay temas que lo pueden incapacitar y eso será a mediados de febrero de 2023, cuando por primera vez Saturno, que es la muerte, entra en la casa ocho; se le quedan ahí dos años y medio por delante”, sostuvo en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

Publicidad

“En caso de que Rodolfo llegue a pasar, en algún momento de su mandato tiene que gobernar su fórmula vicepresidencial, porque Leo rige los gobernantes. En cambio, si gana Petro, no jugaría el mismo papel Francia, porque Sagitario rige otros temas, como las fundaciones”, añadió.

Por otro lado, habló sobre quién de los dos candidatos tiene más “afinidad” con el país y podría tener un mejor periodo de gobierno. Analizó dos posibilidades: cuatro años estables y luego Colombia se iría “al piso” si no se cambia modelo de gestión y, por otro lado, dos años difíciles y uno de crecimiento.

“Hay uno que tiene más afinidad con Colombia que el otro (…) Colombia tiene que pasar de un extremo al otro; más a fin a Colombia es el candidato Petro porque es ascendente Acuario, pero le conviene los primeros cuatro años, después el país se va al piso si no cambia su mandato. A diferencia de Rodolfo, que, si coge las riendas del país, los dos primeros dos años no le va nada bien, se comienza a levantar el último año, pero será difícil, por ejemplo”.

“Los dos están destinados a gobernar, pero hay uno que tiene mucha más ventaja. Es como si el gusano no quisiera volverse mariposa, sabiendo que ese es su proceso evolutivo. Lo que puede pasar es que entre un avispón al caparazón antes de volarse mariposa y cambiarlo; no cambia de destino, pero sí las fuerzas de gravedad, los valores”, comentó Daza al explicar que los candidatos no pueden cambiar, según la carta astral, lo que tienen asignado en su destino.

Publicidad

Reviva el momento en que el astrólogo lo anunció: