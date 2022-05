Gustavo Petro niega que le haya ofrecido la Vicepresidencia a Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Gustavo Petro , que este domingo ganó las elecciones de primera vuelta tras obtener el 40.32% de los votos (8.527.768 sufragios), habló en Mañanas BLU sobre sus planes de campaña para imponerse en las próximas elecciones del 19 de junio y negó que le haya ofrecido a Rodolfo Hernández para que fuera su vicepresidente.

“ Yo hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde , la última vez, antes del COVID, siendo él alcalde en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la de él, estaban esas circunstancias que estamos viviendo”, declaró Petro.

“No es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años, pero él era todavía alcalde.”, agregó.

Petro habló de las cuentas de su campaña para alcanzar la victoria en las elecciones del 19 de junio y ganar la Casa de Nariño. Según su análisis, le hacen falta un millón y medio de votos, mientras que Rodolfo Hernández requiere 4 millones de apoyos.

“Son tres semanas que quedan para alcanzar el tercer triunfo en línea (…) Dados los datos exactos que hay, necesito un millón y medio más de votos. Mi contrincante necesita unos cuatro millones más. Ni para él es fácil ni para mí tampoco”, declaró.

“Muy chévere para Rodolfo Hernández porque le ganó Federico Gutiérrez, pero aquí lo que tiene que decidir la sociedad colombiana, en la realidad es si quiere que Colombia cambie o no, si la mayoría dice no, como pasó con el plebiscito por la paz, nosotros no llegamos a la Presidencia. Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la presidencia”, sostuvo.