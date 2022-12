Atleta británico asaltado a mano armada en Río, según delegación británica

Un atleta del equipo olímpico de Reino Unido, cuya identidad no fue revelada, fue asaltado a mano armada la noche del martes en Río de Janeiro, según confirmó este jueves una fuente de la delegación británica citada por el portal de noticias G1.



El jefe de comunicación de la delegación británica, Scott Field, señaló que "hubo un incidente de robo", según declaraciones recogidas por el medio de comunicación brasileño.



La noticia fue revelada por el periódico británico The Guardian, que señaló que la delegación aconsejó a través de una carta a los atletas a no salir de las instalaciones de la villa olímpica.