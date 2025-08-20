Atropellan a influencers mientras estaban comiendo en restaurante: todo quedó en video

Un momento de terror vivieron los influencers de comida Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood, cuando un vehículo SUV se estrelló contra el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas, mientras grababan una reseña culinaria.

El automóvil atravesó la ventana del establecimiento y golpeó directamente a la pareja, que se encontraba degustando hamburguesas y mariscos. El impacto los lanzó de sus asientos en medio de vidrios y escombros, dejando la mesa completamente destruida.

Ambos fueron trasladados a un hospital local con heridas visibles. Desde la clínica, Blackwood compartió un mensaje de alivio: “Fue lo más aterrador de mi vida. Me siento bendecido de estar vivo”.

Por su parte, Nina Santiago permaneció más tiempo bajo observación médica y relató las dolencias que enfrenta tras el accidente: “Mi cuerpo se siente rígido, la cabeza y la mandíbula me duelen, pero estoy feliz de estar viva”, expresó en sus redes sociales.

La pareja, que cuenta con cientos de miles de seguidores en YouTube y otras plataformas digitales, publicó un video tras el accidente en el que describió el suceso. Según relataron, el SUV ingresó al restaurante a una velocidad estimada de entre 56 y 64 km/h, destrozando la mesa donde se encontraban.

“Fue un milagro, estuvimos a centímetros de la tragedia. Sentimos que se nos ha dado una segunda oportunidad de vida y estamos comprometidos a aprovecharla al máximo”, señalaron.

El mensaje estuvo acompañado de una reflexión para su comunidad: “Haz lo que amas, vive feliz, perdona y deja ir lo que te detiene. El mañana no está prometido”.

Hasta el momento, las autoridades locales no han determinado la causa del accidente. Medios estadounidenses informaron que la policía de Tyler y el servicio de emergencias de UT Health acudieron de inmediato al lugar.