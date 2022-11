Autoridades en Bogotá buscan a niña de 13 años desaparecida al sur de la capital

Las autoridades en Bogotá buscan desde el pasado jueves a una menor de 13 años que desapareció en el sur de la capital. Sin que aún se tenga pista de la menor, la incertidumbre de su familia aumenta.

En dialogo con Blu Radio, Rafael Prado, padre de Leidy Jhoana Prado, la joven que desapareció el pasado jueves 5 de febrero en la localidad de Kennedy, aseguró que su hija salió del colegio y abordó un bus de servicio público; desde ese día desconocen el paradero de la menor.

"He hecho todo el procedimiento legal, fui a Medicina Legal, la Dijín, la Sijín, estuve en la Fiscalía, estuve en los hospitales, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dando a conocer todo lo que me ha sucedido con mi hija. Las autoridades me han dicho que deje eso en las manos de ellos, que han colocado un grupo especial para que hagan todo lo que tiene que ver con esos hechos", afirmó.

El padre de la menor añadió que Leidy se comunicó con su madre el viernes y aseguró que se encontraba bien y que no se preocupara. Sin embargo, manifestó que en la conversación se escuchaba como si le estuvieran diciendo que le dijera eso a su madre, luego se puso a llorar y se cortó la comunicación.

"Así casi llorando, diciéndole estas palabras: ‘mami no se preocupe por mí, estoy bien’. Pero se escuchaba al fondo como si le estuvieran diciendo esas palabras. Luego la mami le dijo que quería saber en dónde estaba y con quién estaba, la niña se puso a llorar y se cortó la comunicación", puntualizó.

(La fotografía de la menor desaparecida se publica con el permiso expreso de los padres)

