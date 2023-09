Britney Spears y el baile que hizo con cuchillos preocupó a sus fanáticos: ¿al estilo de Shakira?

Britney Spears ha vuelto a captar la atención de sus seguidores y del público en general, esta vez no por su música ni por su icónica carrera, sino por un inusual video que ha generado preocupación entre sus fanáticos. En el clip, la cantante de 41 años aparece bailando al ritmo de la música mientras sostiene dos cuchillos de gran tamaño en sus manos.

Este inusual baile ha despertado la preocupación de sus seguidores, quienes han expresado su inquietud en las redes sociales. Muchos han comparado el estilo de baile de Britney en este video con el famoso movimiento de cadera de Shakira durante su presentación en los MTV Video Music Awards 2023 , donde la colombiana también sostenía cuchillos. La similitud entre ambas actuaciones ha llevado a algunos a preguntarse si Britney estaba tratando de emular a Shakira de alguna manera.

Sin embargo, Britney Spears intentó tranquilizar a sus seguidores al aclarar que los cuchillos que utilizó en su video no eran reales. En la descripción de la publicación, escribió: "Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos. ¡No te preocupes que no son cuchillos de verdad! Halloween está cerca". A pesar de esta aclaración, la preocupación persistió entre sus seguidores, lo que la llevó a desactivar los comentarios en la publicación de Instagram.

Este episodio se suma a la larga lista de momentos controvertidos en la vida de Britney Spears, quien ha estado bajo la atención pública desde una edad temprana. La cantante ha luchado públicamente por su emancipación legal y ha sido objeto de intensa especulación y debate en los últimos años.

Varios medios estadounidenses aseguraron que esta no es la primera vez que Spears muestra su gusto por los cuchillos, pues ya lo había hecho anteriormente.

🔪 Al estilo de #Shakira, el impactante baile de #BritneySpears se ha vuelto viral. "¡Tranquilízate con los cuchillos, estoy imitando a Shakira!", escribió Britney Spears en su cuenta de #Instagram. pic.twitter.com/mRCcihZVwa — PopNews EC (@PopNewsEc) September 27, 2023

