‘Buscan que los medios estemos ocupados con el escándalo diario’: Fidel Cano, director El Espectador

Fidel Cano, director del diario El Espectador, habló en Sala de Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, y compartió su perspectiva sobre los graves desafíos que enfrenta el periodismo contemporáneo. A medida que la información fluye a una velocidad incontrolable y la desinformación se propagaba, Cano consideró vital que los medios adopten un enfoque más responsable y profundo ante las situaciones cotidianas.

La influencia del escándalo en la agenda mediática

Cano hizo hincapié en cómo el fenómeno de la política mundial, como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha impactado la forma en que los medios de comunicación abordan las noticias.

"Sentimos que la presión sobre el periodismo y el control del mensaje nos sumerge en un mar de información que no nos permite respirar", mencionó.

Esta dinámica, en la que los escándalos crean una constante distracción, impide un análisis más profundo de los problemas que afectan a las personas en el día a día.

Realmente sentimos que la presión sobre el periodismo y sobre controlar el mensaje inundándonos además de información para que no podamos respirar y hacer una pausa y cumplir nuestra labor, sino que nos mantienen en la cresta del escándalo para mantenernos ocupados en el día a día, de la última barbaridad que dicen o la noticia falsa que despliegan dijo Cano.

Y agregó “Entonces eso nos unió, digamos, a fijar una posición y fijar un compromiso, como decían ahí para decir que aquí estamos para creer en el periodismo, en la responsabilidad del periodismo, en la necesidad, sobre todo en estos tiempos de tanta información manipulada"

Compromiso de los medios de comunicación

Cano destacó que un grupo de 19 medios de América Latina ha decidido colaborar en temas fundamentales, centrándose en la Amazonía y abordando varios aspectos importantes que merecen atención. "Es como detenerse un momento y comprometernos a seguir en la labor del periodismo", afirmó Cano, argumentando que no se puede quedar atrapado en el ciclo del escándalo diario.

Respondiendo al caos informativo

Durante la entrevista, se discutió cómo, a pesar del caos y la confusión generada por líderes políticos, hay una necesidad urgente de poner en contexto cada noticia y profundizar en la investigación. La respuesta al caos actual no solo radica en tratar los tópicos en la superficie, sino en investigar y ofrecer explicaciones sustanciales sobre lo que está ocurriendo.

La gente está esperando que les expliquen lo que está sucediendo en un mundo de inundación informativa reflexionó Cano.

Y agregó, "No es no es hacer caso mismo, digamos de la agenda política que están llevando a cabo, sino ser conscientes de que de que tenemos que hacer nuestro trabajo, digamos de que esos temas tenemos que mirarlos en profundidad y no simplemente como un pulso político que es lo que muchas veces pasa, que es la declaración escandalosa y nos quedamos en la superficie, en la cresta de la ola mientras por debajo van pasando muchas cosas que no paramos a hacer nuestro trabajo, que debe ser es el de parar, poner en contexto cada una de esas cosas"

El reto del periodismo en la era digital

Sin embargo, el director de El Espectador también reconoció que existe una presión económica que a menudo lleva a los medios a caer en la polarización y el espectáculo mediático. Esto se traduce en un periodismo que prioriza el clic sobre la verdad y el rigor, lo que es perjudicial tanto para la prensa como para los ciudadanos que buscan información fidedigna. Cano expresó su preocupación por "la guerra del clic" y cómo esta afecta la calidad de la información que los medios producen.

El compromiso con un periodismo responsable, fundamentado en la investigación y el contexto, es imprescindible para hacer frente a la manipulación y la superficialidad informativa que caracteriza a la actualidad. Santos reflexionó sobre la importancia de contar con periodistas profesionales que puedan investigar y ofrecer información veraz, edificando así un ecosistema informativo más sólido en América Latina. Fidel Cano resaltó que el periodismo de profundidad es una tarea que debe ser realizada por aquellos que están formados para ello, en medios que apoyen la transparencia y responsabilidad del trabajo periodístico.

Fidel Cano ante la nueva era del periodismo

Finalmente, el director de El Espectador dejó en claro que la ética periodística y la búsqueda de la verdad deben ser los pilares de cualquier medio que pretenda ser un referente en la información. La labor de los periodistas es vital para el entendimiento de nuestra realidad y, a medida que el panorama informativo continúa evolucionando, el llamado a priorizar un periodismo de calidad es más pertinente que nunca.

