Busco defender ese vallenato poético, lírico y tradicional: Iván Zuleta

Al ritmo del acordeón y con el sabor que lo caracteriza, el músico Iván Zuleta empezó por recalcar la importancia de este instrumento en su vida.

“Es el instrumento que me ayuda a ganar el cariño de la gente y el sustento de mi familia, me siento muy orgulloso y honrado de haber llegado a este mundo con este talento para alegrar los corazones”, dijo.

Según narró Zuleta, el amor por vallenato y la vena artística es de toda su familia, ya que su abuelo fue el autor de una de las canciones más representativas del género, ‘La Gota Fría’.

“Nosotros en la familia abrimos los ojos escuchado el acordeón y versos, somos una dinastía muy amplia, tenemos acordeoneros, cantantes, cajeros, de todo un poco”, indicó.

Por otro lado, se refirió a su proyecto, ‘La tropa de Iván Zuleta’ y señaló que tiene como objetivo preservar el vallenato tradicional, que enamoraba con sus versos.

“La tropa de Iván Zuleta, consta de dos cantantes y dos acordeoneros, el objetivo inicial es defender ese vallenato poético, lírico y tradicional, volver a enamorar a la mujer con una canción linda de serenata. Yo no tengo anda en contra del vallenato moderno, pero me he dado cuenta que maltrata mucho con la letra a las mujeres”, puntualizó.

Zuleta aprovechó para contar la verdadera historia que hay detrás de la popular canción ‘La Gota Fría’.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: