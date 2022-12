Cada vez que viajo me preguntan por Pablo Escobar: Gabriela Tafur sobre Steve Harvey

En entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, la exseñorita Colombia Gabriela Tafur dijo que no fue para nada chistosa la afirmación de Steve Harvey, presentador del concurso, sobre el “cartel”.

“Lastimosamente la imagen persiste y lo digo porque cada vez que viajo me preguntan por Pablo Escobar, como si fuera un motivo de orgullo para nosotros. Lo que dijo Steve Harvey no fue chistoso”, dijo.

Agregó que no pudo responder en el momento porque el programa era en vivo, pero dijo que el comentario le pareció desacertado y ofensivo.

“Espero que la gente comience a ver a Colombia como el hermoso país que es. Por su música, por su deporte, por todas las cosas que nos estamos destacando”, puntualizó.

El presentador de Miss Universo indignó una vez más a cientos de colombianos en redes sociales luego de referirse a su error en el certamen de 2015, cuando le dio la corona a la más bella del mundo a Ariadna Gutiérrez por error.

Luego de llamar a Colombia como la finalista número 20 en el certamen de belleza, el presentador hizo un chiste sobre el error que cometió en 2015, aunque Gabriela Tafur, la representante nacional le dijo que “ya lo había perdonado”, Harvey causó molestia por su respuesta.

“La mayoría ya me perdonó, pero el cartel aún no me perdona”, dijo Harvey.

