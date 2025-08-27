Captan inquietante comportamiento de un Labubu: "Intentó atacar a un niño"

Un video difundido en TikTok ha causado conmoción en redes sociales al mostrar un supuesto caso paranormal protagonizado por un muñeco Labubu. El material, publicado por el usuario @omast_official, registra el momento en el que el juguete parece cobrar vida e intentar atacar a un padre y a su hijo mientras dormían.

En la grabación, que ya suma millones de reproducciones, se observa a una familia descansando en su habitación cuando, de repente, el muñeco ubicado en la cabecera de la cama comienza a moverse. Sus ojos brillan con intensidad y en cuestión de segundos se lanza primero contra el padre y luego hacia el niño.

El padre reacciona de inmediato, se incorpora y golpea al muñeco, que cae al suelo. Mientras tanto, la madre trata de proteger al menor, visiblemente asustado por la extraña escena.

El video ha desatado un intenso debate en internet. Para muchos, se trata simplemente de un montaje diseñado para viralizarse, mientras que otros aseguran haber vivido experiencias similares con estos muñecos de colección.

¿Qué son los Labubus?

Los Labubu, creados por la marca china Pop Mart, han ganado gran popularidad en todo el mundo gracias a su apariencia entre tierna y traviesa, convirtiéndose en piezas codiciadas por coleccionistas. Sin embargo, en los últimos meses han sido vinculados con presuntos fenómenos paranormales. Incluso, en foros y publicaciones de redes sociales circulan testimonios de usuarios que afirman haber presenciado comportamientos inexplicables en estos juguetes.