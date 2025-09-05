Publicidad

Caracol TV, Noticias Caracol y Blu Radio lideran medios digitales más consumidos en Colombia

Estos resultados posicionan los medios del ecosistema de Caracol Televisión como los líderes indiscutibles en el entorno informativo digital del país.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:22 a. m.

Caracol Televisión, Noticias Caracol, y Blu Radio se ubican en los tres primeros lugares de la lista como los medios digitales que los usuarios prefieren a la hora de mantenerse bien informados.

Así lo ratifican los más recientes resultados de julio de 2025, entregados por la firma Comscore, empresa que mide las audiencias digitales en Colombia, en los que las marcas de Caracol Televisión se apoderaron del top 3 en el ranking de medios más consumidos de Colombia.

Con más de 23 millones de visitantes únicos, Caracoltv.com se ubica en el primer lugar, seguido por Noticiascaracol.com con más de 19 millones, y Bluradio.com con más de 18 millones.

Caracol Televisión, Noticias Caracol, y Blu Radio lideran la lista de medios digitales más consumidos en Colombia.
