‘Caritativo' hombre ha engendrado 98 hijos con mujeres que quieren ser madres

mujeres solteras que quieren ser madres y también a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad.

Publicidad

De hecho, se considera a sí mismo un "donante de esperma caritativo", reporta la BBC.

Según, John Laurenson, el periodista de esta cadena que lo entrevistó, la historia de Houben comenzó en 2002 cuando trabajaba como guía turístico y decidió donar esperma. Su negocio se acabó cuando Holanda prohibió ese tipo de donaciones anónimas. Este hecho lo llevó a crear una página web donde ofrece sus servicios.

Publicidad

"Quizá la gente piense que es una manera de practicar sexo sin aceptar responsabilidades, pero normalmente soy la única persona con la que pueden hablar cuando nada funciona", dijo Ed a la BBC.

Publicidad

Según el medio, a Houben “las mujeres lo buscan por su fama de “semental”. Sus servicios los ofrece a domicilio pero muchas parejas viajan durante horas para encontrarse con él y lograr tener descendientes.

“Desde el principio he tenido el honor de ayudar a un montón de gente a convertirse en padres. Ellos están muy contentos con sus hijos. A veces tarda mucho tiempo antes de que nos volvamos a contactar. Como tal vez uno de estos niños le dé por buscar a su padre (biológico), he querido acudir a este sitio web a través del cual muchos me buscan después de muchos años”, dice Ed en su sitio.

Publicidad

Ed dice que se toma muy en serio su trabajo, ya que sus servicios incluyen exámenes para comprobar que la mujer no está enferma ni toma drogas.

Publicidad

Su semen, asegura, tiene un 80 por ciento de efectividad. Sus hijos se encuentran en Berlín, Holanda, Italia, Nueva Zelanda, Bélgica, Francia y España, entre otros.