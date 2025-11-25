Carlos Villagrán, intérprete de ‘Kiko’, visitará Medellín: así podrá conocerlo

La Comic Con Medellín 2025 confirmó la presencia de Carlos Villagrán, el eterno intérprete de “Kiko” en El Chavo del 8, uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. El actor estará en la ciudad los días 28, 29 y 30 de noviembre, convirtiéndose en una de las grandes figuras internacionales de esta edición. Su llegada promete generar un fuerte interés entre los fanáticos de la cultura pop y atraer a públicos de distintas generaciones.

Los asistentes podrán conocerlo durante las sesiones oficiales de Photo Opportunity y Autógrafos, actividades que se realizarán a lo largo de los tres días del evento. En estos espacios, los seguidores tendrán la posibilidad de tomarse una foto profesional junto al artista y obtener una firma personalizada. Este tipo de encuentros suele ser de los más demandados en la convención, especialmente cuando se trata de celebridades con un legado tan significativo en la televisión.

Villagrán también tendrá un panel especial el domingo 30 de noviembre, donde compartirá anécdotas de su carrera, historias del personaje de “Kiko” y momentos memorables de su paso por El Chavo del 8. El escenario principal reunirá a cientos de personas interesadas en conocer de primera mano los relatos del actor. La organización lo describe como un espacio “imperdible” para los fanáticos del humor clásico.

La visita del actor no solo celebra su trayectoria individual, sino que también pone en primer plano el impacto cultural que tuvo El Chavo del 8 en toda América Latina.Su presencia en la capital antioqueña, indicaron desde la organización del evento, "es una apuesta clara por conectar generaciones a través de la memoria y la cultura popular".



Además de Villagrán, la convención ofrecerá contenidos de artes escénicas, cosplay, música, magia y danza, junto con invitados del cine, la televisión y las redes sociales. También habrá una amplia zona comercial con cómics, coleccionables, manga, anime y productos para fanáticos.

La llegada de Carlos Villagrán será, sin duda, uno de los momentos más esperados del evento y una oportunidad única para reencontrarse con un ícono de la televisión latinoamericana. Cabe recordar, además, que el evento ya confirmó a otras estrellas de carácter internacional como lo son la actriz británica Natalia Tena, conocida por su papel como Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter, y Frankie Muniz, recordado por interpretar a Malcolm en la icónica serie “Malcolm in the Middle”