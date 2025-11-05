Actriz de Harry Potter estará en Medellín este mes: tendrá charlas y encuentros con fanáticos

La actriz británica Natalia Tena, conocida por su papel como Nymphadora Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter, fue confirmada como una de las invitadas internacionales de Comic Con Medellín 2025.

La convención se realizará del 28 al 30 de noviembre y reunirá a seguidores del cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos. Según los organizadores, Tena participará en paneles, charlas y encuentros con los asistentes durante el fin de semana, en el que estarán también en la capital antioqueña, ya con presencia confirmada, el reconocido actor Frankie Muniz, recordado por interpretar a Malcolm en la icónica serie “Malcolm in the Middle”, y el reconocido actor de voz japonés Kazuki Yao, famoso por interpretar a Franky y Bon Clay (Mr. 2) en el exitoso anime One Piece, quien estará por primera vez en Latinoamérica.

La actriz estará presente el sábado 29 y domingo 30 de noviembre. Su intervención principal será en el escenario central, donde responderá preguntas del público y compartirá detalles de su carrera, que incluye apariciones en Game of Thrones, The Mandalorian y John Wick 4.



¿Quién es Natalia Tena?

Natalia Tena es una actriz y música británica reconocida por su versatilidad en la pantalla. Alcanzó fama internacional al interpretar a Nymphadora Tonks en la saga de Harry Potter y consolidó su carrera con el papel de Osha en Game of Thrones, serie de HBO en la que participó durante sus primeras temporadas.

Natalia Tena. Foto: Comic Con Medellín 2025.

Además de su trayectoria en el cine y la televisión, Tena ha incursionado en la música como vocalista y acordeonista de la banda Molotov Jukebox. Su filmografía incluye producciones como The Mandalorian, 10.000 km y John Wick 4, donde ha demostrado un perfil artístico que combina talento escénico, carisma y un estilo independiente dentro de la industria audiovisual.

Cabe resaltar que la Comic Con Colombia ha contado en años recientes con invitados reconocidos del mundo del entretenimiento. En la edición de 2024, realizada en Bogotá, por ejemplo, tuvieron la presencia de Drake Bell y Christopher Mintz-Plasse, pero por la convención también han pasado actores como Elijah Wood, protagonista de The Lord of the Rings.