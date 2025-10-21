Actor estadounidense de reconocida serie visitará Medellín: así podrá conocerlo

El reconocido actor Frankie Muniz, recordado por interpretar a Malcolm en la icónica serie “Malcolm in the Middle”, visitará Medellín para encontrarse con sus seguidores durante la próxima edición de Comic Con Colombia 2025. El evento se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en Plaza Mayor, y promete reunir a miles de fanáticos de la cultura pop, el cine, las series y los videojuegos.

Muniz, quien alcanzó fama mundial a comienzos de los 2000, será una de las estrellas internacionales invitadas a la convención. El actor, también protagonista de películas como Agent Cody Banks, Big Fat Liar y My Dog Skip, participará el domingo 30 de noviembre en un panel especial donde compartirá anécdotas de su carrera, recuerdos de su paso por la televisión y su vida después de Malcolm in the Middle, serie que marcó a toda una generación.

Además, los asistentes podrán acceder a sesiones exclusivas de Photo Opportunity y Autógrafos, espacios diseñados para los fanáticos que deseen conocerlo en persona, tomarse una foto o llevarse una firma de recuerdo. La organización de Comic Con Colombia aseguró que estos encuentros se realizarán bajo un formato seguro y con cupos limitados.

El evento, organizado por Planet Comics y Corferias, contará con más de 120 expositores, experiencias interactivas, zonas de cosplay, áreas académicas con cerca de 80 horas de programación y atracciones para toda la familia.



“Queremos que los asistentes revivan la nostalgia de los 2000 y disfruten de un espacio lleno de experiencias únicas”, afirmó Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia.

Con la llegada de Frankie Muniz, Comic Con Medellín 2025 se perfila como una de las convenciones más esperadas del año. La organización anunció que en los próximos días se revelarán más invitados internacionales, lo que promete convertir a Medellín en el epicentro de la cultura geek y del entretenimiento mundial.