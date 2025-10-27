Actor de voz de Once Piece visitará por primera vez Latinoamérica: esta ciudad colombiana lo espera

El reconocido actor de voz japonés Kazuki Yao, famoso por interpretar a Franky y Bon Clay (Mr. 2) en el exitoso anime One Piece, visitará por primera vez Latinoamérica. Su llegada está confirmada para la Comic Con Colombia 2025, que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en Plaza Mayor, Medellín.

La visita del intérprete será uno de los momentos más esperados de la convención. Durante su estancia, Yao participará en actividades con el público, firmará autógrafos, se tomará fotografías con los asistentes y ofrecerá un panel especial el domingo 30 de noviembre, en el escenario principal del evento.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la industria del entretenimiento, Kazuki Yao es considerado una de las voces más influyentes del anime japonés. Su interpretación de Franky, el carismático carpintero de los “Sombrero de Paja”, lo convirtió en una figura icónica de One Piece y en un referente para varias generaciones de fanáticos. También ha trabajado en producciones como Mobile Suit Gundam ZZ, donde dio vida a Judau Ashta.

“Como nakamas fanáticos de One Piece, nos llena de emoción tener en nuestro país a una de las voces originales del anime número uno del mundo. Es un honor contar con Kazuki Yao”, expresó Alejandro Caballero, director de Comic Con Medellín. La organización destacó que la participación del seiyū japonés es parte del esfuerzo por fortalecer la presencia internacional en el evento. “Tener a Yao en uno de los encuentros más importantes del entretenimiento en Colombia refleja la apuesta por traer invitados que conectan con públicos de todas las edades”, señaló Tatiana Rudd, jefe de proyectos de Corferias.



¿Qué invitados hay confirmados para la Comic Con Medellín 2025?

Cabe recordar que, este año, la Comic Con Colombia celebrará su décimo octava edición con tres días dedicados al anime, el manga, los cómics, el cine, la televisión, los videojuegos y la cultura pop, prometiendo una experiencia única para los fanáticos y anticipando más invitados internacionales que serán anunciados en las próximas semanas, para sumarse al cartel para el que ya fue confirmado también el reconocido actor Frankie Muniz, recordado por interpretar a Malcolm en la icónica serie “Malcolm in the Middle”



¿Cuándo será la Comic Con Medellín 2025?

Del 28 al 30 de noviembre, Medellín se transformará en el punto de encuentro de miles de seguidores del entretenimiento y la cultura geek. Y para los fanáticos de One Piece, será la oportunidad de gritar junto a Kazuki Yao un gran “¡SUUUPER!” en Comic Con Colombia 2025.