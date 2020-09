Celebro esos kilos de más que me hacen única: María Jiménez Pacífico

La modelo y activista colombiana María Jiménez Pacífico pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre su trabajo y lo que ha tenido que superar a lo largo de su vida, incluyendo el bullying y la bulimia.

“Yo venía de sufrir un bullying muy grande en Colombia, durante 10 años fui víctima por ser una niña gorda, era rechazada y me veían como un monstruo. Así que cuando llegué a esta sociedad en Islandia, que es tan abierta a la diferencia, me salvó la vida y logre salir adelante”, contó.

Su infancia estuvo marcada por el rechazo y los estereotipos impuestos en la sociedad. Sin embargo, dijo que logró superar esto y transformar su dolor en algo positivo.

Los niños no me aceptaban por ser una niña gorda. Fui un tiempo demasiado fuerte, pero yo logré trasformar este dolor en fortaleza y poder (…) Ahora que soy una adulta celebro mi gordura y mis kilos, y me como el mundo (…) Ante mis ojos veo una mujer con curvas hermosas, no tengo obesidad, tengo salud señaló la modelo.

Jiménez confesó que estuvo embarazada pero perdió los bebés y que eso le dejó una marca en el cuerpo.

“Estuve embarazada tres veces y desafortunadamente perdí los bebés, entonces esos kilos van quedando porque el cuerpo tiene memoria. No me doy palo, celebro cada etapa, que tengo esos kilos de más que me hacen única”.

La modelo de tallas grandes lleva 15 años en el mundo del modelaje y es pionera en Colombia, no solo por su belleza, sino por su historia de transformación.

Esto ha sido un trabajo de muchos años. Soy la pionera del modelaje de tallas grandes en Colombia, y junto con mi historia y trayectoria logré llevar este movimiento al país. Todavía falta mucho por hacer, porque esto no se puede manejar como una tendencia, sino como algo normal agregó jimenez.

Sobre su proceso de cambio y aceptación dijo que fue un proceso largo y hasta su juventud logró reconocer lo que la hacía feliz.

“Cuando me mudé a Islandia yo venía arrastrando el bullying conmigo. Esto me llevó a una bulimia por dos años, fui sumamente infeliz cuando estuve flaca. A los 19 tomé una decisión de vida, de aceptarme y celebrarme”.

Por último, envió un mensaje a las mujeres colombianas para que se acepten y entiendan que la belleza es diferente.

“No se sacrifiquen tanto por el cuerpo, el mundo es diverso. La gente tiene que entender que somos diferentes, pero todas somos bellas y merecemos ser felices”, concluyó.

