Colombia, entre los cinco países con más calvos en Latinoamérica, según ranking

El pasado 7 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de los Calvos, una fecha que nació con el objetivo de resignificar la pérdida de pelo y un “empoderamiento” a la aceptación de la situación. Por eso, se conocieron una serie de resultados de qué países cuentan con mayor cifra y sorprendió Colombia en la lista.

Fue Medihair, reconocida compañía dedicada al cuidado capilar a nivel mundial, la que sacó el top 50 de países con más calvos en el mundo en donde España ocupó el primer lugar, con una cifra de 44.50 %, y Colombia apareció en la casilla 46, con un 27. 04 %, superando a Indonesia.

“Los datos también revelan que la caída del cabello no se limita a los países occidentales. Es una preocupación mundial, con países de diferentes regiones como Sudamérica (Brasil y Argentina), Oriente Medio (Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos), Asia (Japón e India), África (Sudáfrica y Egipto) e incluso Rusia mostrando porcentajes significativos de pérdida de cabello masculina”, explicaron en su ranking.

Calvos - referencia // Foto: ImageFX

Colombia, entre los cinco más países con más calvos en Latinoamérica

Lo sorprendente del ranking fue que aún así Colombia ocupó la quinta casilla de América Latina con esa cifra del 27.04 %. Superado por países como México, Brasil, Argentina y Chile con 35.71 %, 29.35 % y 34.05 %, respectivamente, en comparación con otros de la región.



Según el informe, estos datos afectan en especial a la región occidental por un tema de genética y de hábitos dietéticos, pues el consumo de carne y alimentos procesados es mucho mayor en los países presentes en este ranking.

“Los países occidentales tienden a tener poblaciones ligeramente mayores de media, lo que puede contribuir a tasas de calvicie más elevadas. Por ejemplo, en el Reino Unido, la edad media de los hombres es de 40 años. Mientras tanto, algunos países asiáticos con tasas más bajas de calvicie, como Indonesia y la India, suelen tener una población más joven”, añadieron.