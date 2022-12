Colombia y Panamá no logran acuerdo para intercambiar información tributaria

Blu Radio ha podido establecer que si bien se han presentado avances en la materia, estos encuentros podrían fijarse para nuevas fechas con el fin de concretar acuerdos que permitan evitar que sigan presentando evasiones de impuestos en el territorio nacional y que han terminado saliendo a la luz pública en el caso denominado Panama Papers. (Lea también: Me despidieron por investigar los ‘Panama Papers’: Ahiana Figueroa )



La delegación colombiana propone efectuar un acuerdo para compartir la información tributaria, por su parte, la delegación panameña argumenta que cada país debe tener sus disposiciones tributarias especiales, por lo cual será ampliar el número de reuniones donde Colombia insistirá en firmar un acuerdo.



Este encuentro programado se basa en el Memorando de Entendimiento firmado por las cancilleres de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y Colombia, María Ángela Holguín, en octubre de 2014. (Lea también: Un nuevo escándalo de fraude fiscal golpea a Lionel Messi )



Según un comunicado de la Cancillería de Panamá “el Memorando de Entendimiento firmado entre las diplomáticas reconoce la importancia de desarrollar mecanismos de cooperación que ayuden a fortalecer las instituciones de ambos estados y atender temas que se encuentran en la actualidad sobre la mesa en nuestra relación bilateral”.



Sin embargo, no se debe desconocer la soberanía de cada país para diseñar y consagrar sus disposiciones tributarias y regímenes tributarios, “así como el deber que tienen de no discriminación en contra de los ciudadanos del otro Estado”. (Lea también: Más de 850 colombianos estarían involucrados en escándalo de ‘Papeles de Panamá’ )



Estos encuentros se llevan a cabo en forma reservada en la Cancillería de la República quien ha facilitado sus instalaciones para estas reuniones.



Es de aclarar que ni la Canciller María Ángela Holguín, ni el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas hacen parte de las reuniones, pero están al tanto del desarrollo de la agenda donde el Gobierno Nacional insiste en un acuerdo entre los dos países.