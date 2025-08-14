Colombiana rompió en llanto porque le negaron la visa de EE. UU. por séptima vez

Camila Correal, una joven colombiana, conmovió a miles de usuarios en redes sociales luego de publicar un emotivo video en TikTok en el que contó que decidió no volver a solicitar la visa de Estados Unidos tras recibir su séptima negativa.

En la grabación, compartida el pasado 25 de junio y que ya supera el millón de reproducciones, Correal se muestra visiblemente afectada mientras relata el impacto emocional que este proceso ha tenido en su vida.

“Me negaron la visa por séptima vez y creo que ya tomé la decisión de que no lo voy a seguir intentando y eso me lleva a demasiadas reflexiones. Primero, pues la vida no siempre es como uno quiere que sea. Segundo, enfrentarse a un no muchas veces es difícil. Y tercero, creo que la vida pues hace todo a su manera, aunque a veces no estemos de acuerdo con lo que está pasando”, expresó.

La joven agregó que, aunque siempre se había prometido insistir hasta lograrlo, esta vez su determinación cambió: “Yo creo que siempre me dije a mí misma que lo iba a seguir intentando hasta lograrlo, pero creo que no lo voy a hacer más. No quiero tener que pasar por esa situación de nuevo y ya”.

En la publicación, que acumula más de 37.000 ‘me gusta’, no se especificaron los motivos de las negativas ni el tipo de visa solicitada. Sin embargo, el testimonio de Camila generó una ola de reacciones, con decenas de usuarios compartiendo experiencias similares y mensajes de ánimo.

“A mí me niegan esa vaina a la primera y jamás intento de nuevo”, “A mi tía se la negaron 21 veces”, “Amiga, no la pidas sola sino con familiares” y “Mija, es que solo existe ese país? Tiene 190 países más para conocer”, son algunos de los comentarios que se leen entre las respuestas más destacadas.