Colombiano en China muestra cómo podría lucir el metro de Bogotá: "Así va a ser"

La llegada del primer tren que conformará la primera línea del metro de Bogotá despertó una nueva ilusión entre los ciudadanos. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que, tras 83 años de promesas incumplidas, la capital colombiana finalmente contará con su metro, un proyecto que busca mejorar la movilidad y ofrecer mayor accesibilidad a millones de bogotanos.

Con la llegada del primer vagón, de los 33 que arribarán al país, se dio inicio a una nueva etapa en el desarrollo de la obra, que cuenta con el respaldo de empresas chinas. Pese al entusiasmo, hay dudas entre la ciudadanía sobre cómo quedará finalmente el metro, teniendo en cuenta que será elevado, lo que en su momento generó controversia. Por esa razón, un colombiano radicado en China compartió en redes sociales un recorrido por el sistema de transporte de ese país.

Oscar Money Cantor publicó en TikTok un video en el que compara la construcción del metro de Bogotá con el de varias ciudades chinas. “Parceros, ¿será que el metro de Bogotá va a estar a este nivel? Aquí les dejo un pequeño vistazo de lo que son los metros en China”, dijo en la descripción del clip.

En las imágenes, se refirió a la construcción de la obra en Bogotá: “'Ese metro de Bogotá va a salir muy chimbo porque lo están haciendo los chinos'. Este o no sabe lo que es montar en un metro en China. Camine, les muestro. Miren, miren, miren. Este es el metro de acá de Yi. Véalo allá arriba. ¿Se les parece algo que están haciendo en Bogotá? Mírenlo, miren, ahí va el metro de Bogotá. Así va a ser”.

Cantor también explicó cómo funciona el sistema en la ciudad donde reside: “Aquí también están construyendo igual que allá, lo están haciendo subterráneo y también elevado. Véanlo, igual que en Bogotá. Pillen el metro de Shanghái, metro de Beijing".

En medio de su recorrido, resaltó lo complejo que puede ser movilizarse sin conocer el idioma: “Todo está en chino. ¿Yo cómo voy a coger el metro? Pues fácil, acá dice English. Yo ya averigüé y voy para la línea 8. Ahora voy a comprar tiquetes. Listo, ya tenemos tiquetes, muestre los tiquetes. Ahora sí vamos hasta Jinju Hotong”.

El video ya acumula más de 200.000 reproducciones, miles de “me gusta” y comentarios de todo tipo. “Con la gran diferencia que no lo hicieron encima del TransMilenio”, escribió un usuario. Otro señaló: “La diferencia es que los chinos sí cuidan más; aquí en Bogotá no cuidamos lo que usamos, nos hace falta demasiada cultura”.