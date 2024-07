Colombianos en Estados Unidos tendrán jornada especial para comprar vivienda en Colombia

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanzó una iniciativa para los colombianos residentes en Estados Unidos, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a créditos y asesorías para la compra de vivienda en Colombia. Bajo el lema de un ‘Grito de Independencia’ financiera, el FNA organizó una serie de ferias de servicios que comenzarán el 12 de julio y se extenderán hasta el 21 del mismo mes.

En conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, el FNA programó tres ferias de servicios en distintas ciudades de Estados Unidos. Estas ferias no solo buscan fortalecer los lazos con la comunidad colombiana en el exterior, sino también proporcionarles herramientas y recursos para alcanzar la estabilidad económica y la propiedad de vivienda.

1. Feria de Servicios Boston 2024

Fecha: 12 y 13 de julio de 2024

Lugar: esplanada y salones de reunión del Santuario Madonna Queen of the Universe Shrine

Horario: viernes 12 de 11:00 am a 6:00 pm / Sábado 13 de 9:00 am a 6:00 pm

2. Feria de Servicios Newark 2024

Fecha: 20 de julio de 2024

Lugar: Lincoln Park – Newark

Horario: 8:00 am – 2:00 pm

3. Festival de Independencia del Orgullo Colombiano New York

Fecha: 21 de julio de 2024

Lugar: parque de Flushing en Queens, New York

Horario: 2:00 pm a 9:30 pm

La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, destacó la relevancia de estas ferias como una oportunidad única para que los colombianos en el extranjero conozcan el portafolio de servicios que ofrece la entidad. Entre los servicios se incluyen opciones de financiamiento para la compra de vivienda, así como asesoría en inversiones y ahorro.