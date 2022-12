Comisión de Santos para investigar en Policía es totalmente ineficaz: procurador

El jefe del Ministerio Público no solo llamó inútil a la comisión especial de alto nivel creada por el presidente Santos sino que advirtió que su tarea no podrá dar los resultados que espera el Gobierno porque los entes de control no podrán entregar información que goza de reserva. (Vea también: Santos anuncia comisión para investigar denuncias de corrupción en Policía ).

“Me parece que es absolutamente ineficaz porque la Procuraduría no le puede dar información alguna a esa comisión o como se le quiera llamar porque hay la reserva del caso. La Fiscalía tampoco le puede dar información, de dónde van a obtener los insumos correspondientes”, manifestó Ordóñez.

Le pidió al presidente Santos que no interfiera en la tarea exclusiva de los órganos de control.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Carlos Cuéllar, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena aseguró que hay falta de interés por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la contaminación que se ha producido alrededor de la represa de El Quimbo, representada en cerca de 40 mil toneladas escombros naturales.

-Omar Franco, director del Ideam, prevé que el Fenómeno del Niño finalice hasta junio de 2016, siendo las regiones Caribe y Andina las que resulten más afectadas, explicó que si bien lloverá en gran parte del territorio colombiano, estas llegarán disminuidas.

-El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reunió en París con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar y Turquía para abordar la crisis siria.