¿Cómo aprender a despegarse emocionalmente de las mascotas? Experto responde

Este domingo en En BLU Jeans estuvo el doctor Javier Rivas Guerrero, médico veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en Microbiología Médica, habló sobre las nuevas generaciones y su apego a las mascotas, ya que en la actualidad muchos consideran que los animales se vuelven un ser más de la familia y se hace más difícil alejarse de ellos.

“La sociedad está compuesta por un abanico muy grande de gente, ahora, en las nuevas generaciones, las mascotas cumplen un rol muy importante, por ende, el duelo por la pérdida de un animal, que es cercano y compañía para muchos, va a ser un duro golpe, eso sí, todo depende de las personas ”, afirmó.

Publicidad

Uno de los temas más difíciles para los padres es la crianza de un hijo, donde en muchos casos se ve que una mascota es compañía y se convierten en el primer amigo desde un principio.

“Con los niños hay que tener un trato especial, desde pequeños enseñarles que los animales son compañía, pero de alguna manera, como padres está la necesidad de no permitir lazos fuertes con la mascota, eso le evita un sufrimiento prematuro al niño”, expresó.

Publicidad

Al momento de tener mascotas es necesario entender, según el experto, que ellos también se van e, incluso, en la mayoría de los casos, primero que nosotros.

Vea aquí: Mascotas de personas infectadas por coronavirus también serán puestas en cuarentena

Publicidad

“Los animales no nos van a acompañar 60, 70 u 80 años, como los humanos, su periodo de vida es mucho menor y tenemos que ser conscientes desde el principio que ellos no van a estar siempre ahí, por eso, no hay que acostumbrarnos, por más cariño que exista, porque es el ciclo de la vida”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa con el veterinario Javier Rivas en En BLU Jeans: