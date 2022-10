¿Cómo hablar en público y vencer la timidez?

Carlos Maldonado, experto en programación neurolingüística, habló en En Blu Jeans sobre lo que controlamos y lo que no al hablar en público.

“El error que comete la mayoría de personas al hablar en público es creer controlar lo que no se puede hacer, como controlar lo que la gente piense y la reacción que tenga la o las personas que estén presentes. En primera medida no se puede meter esto a la cabeza porque no va a funcionar”, aseguró.

“Hay que quitar de la cabeza las reacciones se van a burlar o me van abuchear (…) La mente es tan poderosa que puede creer lo que no pasa, cuando se habla al público es diferente y toca tener autocontrol”, agregó.

¿Cómo controlar las reacciones del cuerpo?

Por ejemplo, sobre el sudor en las manos, el temblor en la voz y en el cuerpo, el experto indicó: “Esas son reacciones de lo que estoy pensando, si pienso cosas malas, eso va a pasar, temblarán las piernas y la voz. Toca mentalizarse el controlar mi actitud, mi voz, y mi cuerpo (…) El talento, el entrenamiento y los conocimientos claros influyen en todo”.

“Aquello en lo que me concentro, es aquello que atraigo y va a pasar”, comentó.

Según Carlos Maldonado, hay gente que le gusta y se divierte hablando en público y eso se debe disfrutar, pero es importante tener en cuenta las creencias, porque de ahí nace todo y es lo que se refleja.

Otro de los claros ejemplos es el hecho de que el público puede ser una sola persona, es decir, estar enfrente de la persona por la que se tiene un gusto y un interrogante sería: ¿es válido crear un personaje? Esto es crear una personalidad diferente a la de cada uno.

“Si crees que ella va a reaccionar de cierta forma, eso es lo que va a pasar, porque es lo que estás pensando (…) Estas creando alguien que no eres tú y eso está mal, todo va a salir mal”, indicó.

No todas las personas tienen timidez al público, hay gente que habla bien y se expresa de manera adecuada, según el experto Carlos Maldonado, quien indicó que la persona que tenga facilidad de hablar en público no siempre significa que tenga carisma al momento de realizarlo, enfatizó en que “hay personas que tienen muy buenas ideas, pero no saben cómo expresarlo o no saben de qué manera hacerlo”.

Finalmente, el experto explicó sobre el tiempo en el que se debería realizar el entrenamiento para superar el hablar en público, si esto es mejor hacerlo en una edad temprana o cuando se está mayor.

“No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la disposición y las ganas que se tengan en el momento de transmitir un mensaje”, agregó.