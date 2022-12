¿Cómo identificar las malas compañías?

El coach Marcelo Bulk, director del movimiento espiritual Brahma Kumaris Colombia, estuvo este domingo en En BLU Jeans hablando de las malas compañías.

El experto define la compañía como “una energía que pasa al otro, a través de la conversación y de intercambiar cosas y gustos, es un dar y recibir” y hace la diferencia entre lo que transmite una buena compañía y una mala compañía.

“La buena compañía da algo que enriquece, que estabiliza que es relevante mientras que la mala, da una energía sucia, es una persona que da esa camisa que no quiere más”, aseguró Bulk.

Por otro lado, la importancia de tener una alta autoestima es fundamental para que estas personas, que no aportan positivamente a nuestras vidas, no afecten nuestro día a día.

“Es importante no dejarse contagiar de lo que no se quiere y así no le afectara. La base de la verdadera compañía es tomar la compañía de uno mismo, de saber quién soy yo, de mi energía”, señaló el experto.

Finalizo haciendo una invitación a tener conciencia de las personas que nos convienen y las que no, para que no afecte nuestros proyectos personales que muchas veces “se dañan por la envidia o una mala energía”.

“La sociedad humana es diferente, es importante hablar con personas que sean opuestas a mí, son las personas que van a aportar algo valioso y para que la mejor cualidad que tenemos sea notoria y haga de nuestras relaciones algo interesante”.

Escuche la entrevista completa: