¿Cómo nació el apodo de ‘El Charrito negro? Esto contó el cantante de música popular

Johan Gabriel González, más conocido como ‘El Charrito negro’, estuvo en Agenda en Tacones para contarle a los oyentes cómo se formó su carrera artística.

González relató cómo nació su apodo, el cual es muy popular entre los colombianos.

“Nació en un concurso en el departamento del Valle (…) iba a los colegios a cantar de charro (…) me gané un concurso como solita y un locutor me puso ‘El Charrito negro”, que en ese momento no pensé que mi nombre fuera a trascender”, contó.

‘El Charrito negro’, quien tiene 31 años de vida artística y más de 45 giras internacionales, comenzó su gusto por la música desde los 7 años.

Actualmente, lleva 25 años de casado, tiene 7 hijos y están esperando junto con su familia el tercer nieto.

Escuche la entrevista completa con ‘El Charrito negro’ en Agenda en Tacones aquí:

