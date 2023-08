Con escalofriante carta, hombre confesó el asesinato de su esposa e hijo: los tenía en una nevera

En un impactante suceso que ha dejado a la comunidad de Olavarría atónita, en Argentina, Marcelo Fabián Ene, de 42 años, confesó en una escalofriante carta el asesinato de su pareja, María Sandra Aguer (53), y su hijo, Thiago Contreras, de 15 años. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en el interior de una nevera en su casa, mientras que el señalado se quitó la vida mediante ahorcamiento.

De acuerdo con el medio local Todo Noticias, Marcelo Fabián Ene perpetró un doble homicidio que ha conmocionado a la ciudad de Olavarría, pues los cuerpos de María Sandra Aguer y su hijo Thiago Contreras fueron encontrados luego de un inquietante llamado al 911 que alertó a las autoridades. La tragedia salió a la luz cuando las hijas mayores de Aguer, fruto de una relación anterior, se acercaron a la vivienda tras no recibir respuesta a sus llamadas.

Macabra carta explicó el crimen

En una carta manuscrita de dos carillas, que se ha convertido en un testimonio perturbador, Ene confesó los detalles del espantoso crimen. En un intento de justificar su horrenda acción, Ene escribió: “Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento”. El hombre alegó que el asesinato fue una respuesta a los malos tratos y la insostenible convivencia con sus víctimas.

Asimismo, en la nota, el señalado expresó su agotamiento por tener que realizar tareas domésticas como cocinar, lavar los platos y hacer mandados, lo que lo llevó a un estado de desesperación. “Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir”.

Publicidad

Según las autoridades, Marcelo Fabián Ene proporcionó detalles impactantes sobre el asesinato. Según su testimonio, el día jueves estalló en ira. “Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo (sic)”, escribió en la carta.

Un perdón que no sirve de nada

El texto concluyó con una petición de perdón que, sin embargo, reconoció como insuficiente para reparar el daño causado: “Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo”. Ene también explicó su decisión de congelar los cuerpos de sus víctimas “para que puedan velarlos como corresponde”.

Al final, este trágico caso ha dejado una profunda huella en la comunidad de Olavarría, y el fiscal General del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, no dudó en describirlo como uno de los crímenes más horripilantes que ha tenido que enfrentar en su carrera.

Publicidad

Más detalles del macabro crimen: