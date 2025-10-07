Con esta campaña de LaCardio puede ayudar a salvar recién nacidos en estado crítico

En Colombia, cada año llegan al mundo más de 400.000 bebés. Sin embargo, para miles de ellos, la vida se complica desde los primeros minutos. Al menos uno de cada diez recién nacidos necesita atención médica intensiva en sus primeros días o semanas de vida.

Es una cifra que duele. No son solo estadísticas: detrás de cada caso hay una familia, un nombre, una historia que puede terminar antes de empezar. Y es precisamente ahí donde comienza la urgencia.

Conscientes de esta realidad, la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, en alianza con Blu Radio, presenta la campaña de responsabilidad social «Cuidemos desde el primer latido», una iniciativa que busca ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de la institución. Su objetivo es contundente: que ningún bebé en condición crítica se quede sin acceso a atención especializada.

“Un recién nacido no puede esperar. Cada minuto, cada latido cuenta”, afirma el doctor Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de LaCardio. “Nuestro compromiso es que ninguno de ellos se quede sin la posibilidad de recibir el cuidado que puede salvarle la vida. Esta campaña es una batalla por la vida, y todos estamos llamados a luchar en ella”.



Campaña "Cuidamos desde el primer latido de Blu Radio y LaCardio"

La urgencia de ampliar la capacidad

Aunque la Fundación Cardioinfantil no cuenta con servicios de ginecobstetricia, se ha consolidado como centro de referencia para la remisión de recién nacidos que requieren cuidados intensivos desde distintas regiones del país. A pesar de su experiencia y tecnología, la demanda supera la oferta.

Actualmente, la capacidad de las UCIN en Colombia no es suficiente para atender la creciente necesidad. Por eso, la ampliación que propone esta campaña no es solo necesaria: es vital.



Lo que permitirá la campaña

Con el respaldo de donaciones ciudadanas y del sector privado, esta expansión busca:



Aumentar en un 27 % la capacidad de atención a neonatos en estado crítico.

Incorporar tecnología de última generación, como incubadoras, sistemas de ventilación especializados y equipos de monitoreo avanzado.

Brindar atención integral, que combine ciencia médica de alto nivel con acompañamiento emocional y humano a las familias.

Implementar una nueva infraestructura que transforme la experiencia hospitalaria para padres e hijos.

Una causa que exige acción

Desde Blu Radio, el apoyo no se queda solo en la cobertura. La emisora asume la campaña como un compromiso real. “No basta con informar. Hay causas que exigen tomar partido, y esta es una de ellas: salvar a los más pequeños, los más indefensos, aquellos que apenas comienzan a latir”, expresó Carlos Arturo Gallego, vicepresidente de Radio de Caracol Televisión.

La campaña «Cuidemos desde el primer latido» no hace un llamado a la compasión pasiva, sino a la acción colectiva. Invita a empresas, ciudadanos, oyentes y toda la sociedad a decir: “sí, yo quiero ayudar a que más bebés tengan una segunda oportunidad”.

Apoyar es fácil, pero el impacto es enorme: un niño más que respira, una familia más que abraza, un futuro más que empieza a escribirse. En palabras de sus impulsores: cuando se trata de un recién nacido, no hay excusas. Solo acción.



¿Cómo vincularse?

Ingresa a la página desdeelprimerlatido.org y haz tu donación.

Porque juntos podemos cambiar el destino de cientos de bebés que hoy están luchando por su vida.