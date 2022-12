Con la muerte de ‘Joselito’ se acaba el Carnaval de Barranquilla 2020

En medio de disfraces, música y parranda, todos los barranquilleros despidieron la fiesta más alegre del Caribe; cuatro días de celebración y multitudinarios desfiles que, este martes 25 de febrero llegaron a su fin.

Publicidad

Con más de 200 agrupaciones folclóricas y tradicionales inició desde la tradicional calle 84, en el norte de la ciudad, el desfile con el que los curramberos despidieron a ‘Joselito Carnaval’, el personaje más mujeriego y parrandero del Carnaval de Barranquilla.

Publicidad

El recorrido estuvo liderado por los reyes del Carnaval de los Niños, Miranda Torres e Isaac Rodríguez y la viuda mayor, la reina del Carnaval 2020, Isabella Chams Vega.

#Video Al son de los tambores y con un ambiente festivo, Barranquilla despide la fiesta más alegre de Colombia, el Carnaval 2020 #VocesySonidos pic.twitter.com/8oPK2fT93V — BLU Caribe (@BLUCaribe) February 25, 2020

Publicidad

Acompañada de su comitiva y luciendo un brillante vestido denominado ‘El llanto de María Mulata’, la soberana de las fiestas despidió entre lágrimas, el cuerpo y las cenizas de Joselito, quien murió de tanto parrandear y la dejó con millonarias deudas.

Publicidad

Lea también: Brillo y color en la Gran Parada de Fantasía del Carnaval de Barranquilla 2020

“Eres un sin vergüenza. Me lo advirtieron, me dijeron que eras un parrandero, que eras mujeriego y yo no presté atención. Te fuiste después de tanta parranda y ron (...) ¿ahora quien paga las deudas del cobradiario, Jose?”, expresaba la reina junto a la camilla en la que descansaba el cuerpo del símbolo del Carnaval.

Publicidad

Sin embargo, durante el desfile

aparecieron las otras mujeres que Joselito conquistó durante los 4 días de fiesta, quienes además de manifestar que las dejó llenas de deudas, también les dejó los conocidos 'frutos del Carnaval'.

Le puede interesar: Regalan condones para prevenir embarazos por temporada de carnaval

En medio de su recorrido la reina Isabella manifestó su tristeza “porque se nos acabó el carnaval, pero estoy muy feliz con mis barranquilleros porque llegamos hasta el final. Gracias mis barranquilleros por vivir conmigo el Carnaval de la Gente”.

Publicidad

Publicidad

Hasta el tradicional Barrio Abajo, uno de los barrios más tradicionales de Barranquilla, declarado área de Desarrollo Naranja en Colombia, llegó la viuda mayor con miles de barranquilleros para lamentar el final de una nueva edición del Carnaval y la muerte de su adorado Joselito, quien renacerá el próximo año para seguir disfrutando de esta icónica fiesta.