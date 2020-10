"Con los seguidores que tengo te cierran la clínica": el bochornoso episodio de Ana del Castillo

La cantante de vallenato Ana del Castillo tuvo un vergonzoso episodio de exceso de fama en la clínica Erasmo en la ciudad de Valledupar.

Al parecer, la cantante buscaba ingresar a la clínica, pero el vigilante no la dejó. Acto seguido, la cantante se retiró el tapabocas y dijo: "si no me dejas entrar, te grabo y cierran esta clínica. Te quedas sin trabajo"

"Con los seguidores que tengo cierran esta clínica", dijo Ana, buscando intimidar al vigilante para que la dejara entrar al recinto.

Del Castillo pedía al vigilante que la dejara entrar, pues pretendía ingresar a ver a su novio que trabaja en esa clínica, quien al parecer, se encuentra hospitalizado por COVID-19.