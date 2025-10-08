Con secuelas y sin reparación: el drama de la mujer atacada por un caballo en Agroexpo 2025

Han pasado tres meses desde el 10 de julio de 2025, cuando Luisa Fernanda Bedoya Marín, una mujer de 39 años con discapacidad física, fue atacada por un caballo durante la feria Agroexpo 2025, en Corferias, en Bogotá, y aún no ha recibido una reparación ni económica ni emocional. El accidente, ocurrido en el pabellón 8.1, dedicado a la exposición equina, la dejó con múltiples fracturas, lesiones internas y una nueva pérdida de movilidad.

Ese jueves, Luisa había decidido asistir a la feria por recomendación de su terapeuta, en busca de un espacio que la ayudara a reconectarse con actividades que le generaran bienestar. Llegó en compañía de su madre, su sobrino de dos años y la niñera del menor.

Apenas unos minutos después de ingresar al pabellón, un caballo percherón belga perteneciente al Criadero Eclipse de Tocancipá la mordió violentamente en el brazo, la levantó y la lanzó contra el suelo.

“Estaba caminando con un bastón en mi brazo izquierdo y tenía unas crispetas que estaban vendiendo a la entrada del pabellón. Cuando le doy la espalda al caballo, porque ya estaba mirando los caballitos que seguían y tomándole una foto a mi sobrino, de la nada este caballo se devuelve de una manera agresiva, me toma por el hombro del brazo derecho, me eleva y me tira”, recordó Luisa en conversación con Blu Radio.



Después de permanecer dos días en urgencias en la Clínica Reina Sofía, Luisa enfrenta un largo proceso médico de larga incapacidad, exámenes y visitas al médico al menos tres veces por semana.

Según consta en el documento de denuncia presentado el 17 de julio ante la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron hacia las 6:05 de la tarde en el pabellón de caballos. Bedoya narró que, en el momento del ataque, no había personal del criadero ni funcionarios de Corferias cerca para contener al animal o asistirla.

El informe de la Fiscalía indica que la Bedoya fue trasladada en ambulancia medicalizada a la Clínica Reina Sofía, aunque ella explicó que, ante la demora de ese transporte, el personal de logística sugirió trasladarla en un carro particular, solicitud rechazada por sus familiares.

Producto del ataque, la víctima fue diagnosticada con fisura de clavícula, lesiones en hombro, columna y rodillas, y contusiones múltiples. Desde entonces, continúa incapacitada y en tratamiento ortopédico, psicológico y hematológico. El pronóstico es poco alentador: su recuperación es desfavorable y las secuelas podrían ser permanentes, según cuenta con preocupación.



¿Quién responde por las lesiones que le provocó el caballo?

Por otro lado, la denuncia avanza por el delito de lesiones personales culposas, mientras que su equipo jurídico prepara una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presunta violación de los derechos del consumidor. “No hemos llegado a ningún acuerdo con Corferias ni con el Criadero Eclipse. La indagación penal continúa su curso y evaluamos una demanda civil por responsabilidad”, señalaron los abogados de Bedoya.

Para Luisa, el accidente no solo marcó un antes y un después en su salud, sino también en su estabilidad económica y emocional. Su trabajo como consultora independiente se ha visto afectado: sus ingresos disminuyeron más del 80 %. “Fui a Agroexpo buscando un poco de felicidad, pero terminé con más dolor, sin poder trabajar, ni salir sola. No puedo usar el caminador por las lesiones del brazo y dependo del bastón”, explica.

Asegura que ni Corferias ni el criadero se han hecho responsables del hecho. “El dueño del criadero inicialmente me ofreció $350.000 por unos medicamentos y luego ya me mandó un mensaje diciendo que hablara con sus abogados. No es una cuestión de dinero, pedimos que respondan con sus pólizas, que reconozcan la responsabilidad”, dice.

Desde el Criadero El Eclipse, dueños del ejemplar que mordió a Luisa, aseguran que desde el inicio se ha hecho un acompañamiento al caso y que “se están explorando todas las instancias para llegar a un acuerdo amigable entre las partes antes de determinar la responsabilidad de los involucrados”.

Por su parte, Corferias emitió un comunicado este 7 de octubre en el que lamentó el incidente y aseguró haber “activado los protocolos de atención inmediata, brindando acompañamiento y apoyo en el lugar de los hechos”. También dice haber mantenido comunicación con la víctima y con el propietario del caballo para facilitar el proceso.

Sin embargo, el documento agrega que “no todas las informaciones divulgadas reflejan con exactitud lo ocurrido”, y que Corferias presentará ante las autoridades competentes las pruebas que considere pertinentes.

Desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana aseguran que no recibieron una denuncia directa sobre este hecho, ya que su trabajo durante Agroexpo fue de “inspección y vigilancia sobre los animales” y sus condiciones de bienestar durante la exposición.

Luisa Bedoya asegura que en el pabellón donde ocurrió el ataque no había la seguridad suficiente. “Yo no estaba alimentando ni tocando al animal. Solo estaba tomando una foto a mi sobrino. Si ese caballo hubiera mordido a un niño, lo mata”, insiste.

Mientras tanto, la Fiscalía ha ordenado conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Los abogados de Bedoya afirman que las imágenes fueron solicitadas formalmente, pero que Corferias solo ha accedido a entregarlas mediante una orden judicial.