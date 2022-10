"Conductor de bus en Barranquilla no arranca si hay sobrecupo": Pumarejo

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo un enfático llamado a Transmetro y a conductores de buses colectivos o intermunicipales sobre el manejo del cupo de sus vehículos. Esto, a raíz de una gran aglomeración que se presentó este lunes en un articulado del sistema de transporte masivo que partió desde un municipio.

Publicidad

"Bus de Transmetro, colectivo o intermunicipal, que venga con sobrecupo desde otro muncipio, no lo dejaremos ingresar a Barranquilla", manifestó el mandatario distrital, quien a su vez ordenó mayor control en Transmetro.

Lea también: Si ciudadanos no colaboran, suspenderé Transmetro: alcalde de Barranquilla

"Le he pedido a la Fuerza Pública y a funcionarios de Transmetro que obligatoriamente deben estar velando porque no se presente sobrecupo. Le hemos dicho a todo conductor de bus que no arranque si hay sobrecupo", enfatizó Pumarejo.

Alcalde de Barranquilla advierte que bus de @transmetrobaq o intermunicipal proveniente de otro municipio del Área Metropolitana con sobrecupo, no ingresará a la ciudad. También alertó a conductores para que suspendan viajes en caso de sobrecupo. #VocesySonidos pic.twitter.com/7ys4h9cx0F — BLU Caribe (@BLUCaribe) April 27, 2020

Publicidad

Escuche aquí detalles de esta noticia en Yo Me Cuido Yo te Cuido.

<iframe src="https://omny.fm/shows/noticias-blu-radio/todo-conductor-de-bus-en-barranquila-no-arranca-si/embed" width="100%" height="180" frameborder="0" title="Todo conductor de bus en Barranquila no arranca si hay sobrecupo\" :="" pumarejo"="">