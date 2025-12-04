Consecuencias legales de llenar la lista de infieles en Colombia, según abogada

La reciente tendencia en redes sociales conocida como la “lista de infieles” ha desatado una fuerte polémica en Colombia, luego de que cientos de usuarios comenzaran a compartir formularios y hojas de cálculo en los que se exponen datos personales de supuestos hombres infieles. Lo que inició como una dinámica viral que surgió en Perú rápidamente se replicó en el país, generando preocupación entre expertos en derecho por sus posibles implicaciones legales.

El pasado 2 de diciembre empezó a circular un enlace que permitía a cualquier persona diligenciar un formulario con información de un presunto “infiel”. Entre los datos solicitados se incluían nombre completo, redes sociales, ocupación, edad, lugar de residencia, motivo de la ruptura, orientación sexual, descripción física e incluso recomendaciones para su próxima pareja. En algunos casos, los formatos permitían adjuntar fotografías.

Aunque el archivo original alojado en Colombia fue eliminado poco después de volverse viral, la tendencia ya había tomado fuerza. Usuarios en plataformas como TikTok y X comenzaron a crear y difundir nuevos documentos donde se reúnen cientos de nombres e incluso relatos personales.

Ante esta situación, la abogada Laura Mateur utilizó su cuenta de TikTok para advertir sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar quienes llenan o comparten este tipo de formularios.



“Un consejo jurídico para todas las que están llenando el Registro Nacional de Infieles o RNI: no lo hagas”, afirmó de forma contundente. Según explicó, este tipo de listas constituyen una tabla pública que contiene información personal y, en algunos casos, datos sensibles, lo que representa una violación a la normativa colombiana de protección de datos.

La experta advirtió que publicar orientación sexual, fotografías o detalles íntimos sin autorización puede derivar en investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de velar por el manejo adecuado de datos personales.

A esto se suma el riesgo de enfrentar procesos penales por afectar la honra o el buen nombre de otra persona. “Empieza como chistoso y después se vuelve complicado”, señaló la abogada, quien insistió en que tanto quienes administran estas bases de datos como quienes las llenan o difunden podrían resultar involucrados en problemas legales de gran magnitud.

Publicidad

La profesional concluyó invitando a quienes han creado o gestionado estos listados a buscar asesoría jurídica cuanto antes, debido a las posibles sanciones y consecuencias derivadas de esta tendencia viral.