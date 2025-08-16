Controversia por jóvenes que fueron captados en pleno acto en una universidad

En redes sociales se ha generado controversia luego de que se viralizara un video en el que una pareja de jóvenes fue sorprendida en un aparente acto íntimo dentro de las instalaciones de una universidad.

Las imágenes, difundidas a través de la plataforma X (antes Twitter), muestran a los estudiantes en la parte trasera de un edificio, aparentemente sin percatarse de que estaban siendo grabados. La persona que registró la escena lo hizo desde una zona más elevada, lo que impidió que la pareja notara su presencia.

Hasta el momento no se ha confirmado en qué institución ocurrió el hecho, aunque varios usuarios en redes aseguran que se trató de una universidad en Colombia.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones. Algunos internautas cuestionaron la conducta de los jóvenes, mientras que otros criticaron al autor de la grabación por exponerlos públicamente.

“Creo que la respiración boca a boca no se hace así, pero no opino porque no soy médico”, escribió un usuario en tono de burla. Otros comentarios señalaron: “Expúlsenlos”, “Más enfermo el que los grabó, se ve mal lo que hicieron en un plantel educativo, pero grabarlos y exponerlos es peor” y “Tienen que cumplir con el reglamento estudiantil”.