Así será el evento conmemorativo por los 100 años de Guillermo Cano

Se cumplen 100 años del nacimiento de Guillermo Cano Isaza, el legendario director del periódico El Espectador, cuyo nombre se ha convertido en un símbolo de la resistencia periodística frente a la violencia y el narcotráfico en Colombia.

Cano, cuya vida fue truncada por la barbarie del narcotráfico, fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por un bombazo. Han pasado 39 años desde aquel fatídico día en que fue alcanzado por sicarios en la Avenida 68. Su viuda, Ana María Busquets, una figura central en la preservación de su memoria, será una de las anfitrionas y participantes del homenaje.

La conmemoración busca no solo recordar la trayectoria de un hombre íntegro, sino también reflexionar sobre su pensamiento y su visión de país, que lamentablemente, en muchos aspectos, sigue siendo relevante en la Colombia actual.



Un homenaje multifacético

El evento conmemorativo en el Gimnasio Moderno ha sido meticulosamente diseñado para honrar la vida y obra de Guillermo Cano y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones de periodistas. "Hoy queremos recordar y sobre todo que la gente joven recuerde el trabajo, la labor de Guillermo Cano durante su tiempo como periodista", explicó doña Ana María.

El programa incluye diversas actividades que buscan resaltar las múltiples facetas de su legado: Proyección de un video animado, conversatorio con figuras clave y lanzamiento de los "Premios Relatos de País".



El Espectador en transformación y el vínculo familiar

La conmemoración del centenario del natalicio de Guillermo Cano se da en un momento de transformaciones importantes para El Espectador, incluyendo la unificación de su edición de fin de semana para publicarse solamente los domingos.

Esta adaptación a los nuevos tiempos del periodismo impreso y digital subraya la constante evolución del medio que Guillermo Cano lideró con visión y determinación. La presencia y el testimonio de doña Ana María Busquets en este evento no solo es un acto de amor y recuerdo, sino también un recordatorio de la profunda conexión familiar y personal que sostuvo el pilar de un periodismo valiente y comprometido.