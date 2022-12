Bogotá tiene cómo convertirse en destino turístico LGBTI: Tatiana Piñeros

Tatiana Piñeros, directora del Instituto Distrital de Turismo, dijo en BLU Radio que Bogotá tiene todo para convertirse en destino turístico para comunidad LGBTI.





“Lo que estamos haciendo es organizando una oferta que viene dándose desde hace mucho tiempo en Bogotá: que haya más de 53 bares, discotecas, discotecas, restaurantes, agencias de viaje, sitios de alojamiento y hasta librerías”, explicó.





La funcionaria enfatizó que con base en esto que se tiene lo que el instinto está haciendo es buscar sistematizar esa oferta para mostrar a los interesados en que hay un nicho de mercado bastante interesante.





Recientemente, la firma consultora Out Now publicó los resultados de un estudio denominado “Out Now Global LGBT 2020” con el título “LGBT Diversity: Show Me The Business”. El estudio fue realizado en 12 idiomas, 24 países alcanzando un total de cien mil personas encuestadas, con tres aplicaciones (2010, 2012 y 2014).





De acuerdo con la investigación, debido a las posibilidades de doble ingreso y a la ausencia de hijos e hijas, existe un mayor consumo por parte de personas de los sectores sociales LGBTI. Para el caso del turismo, este consumo alcanza un 57 % más que en personas heterosexuales y representa cinco viajes al año.





Out Now (2015) señala que en el 2014, el turismo LGBT alcanzó $202 mil millones de dólares en tan solo 20 destinos principales del segmento poblacional, de los cuales US$56.6 mil millones lo obtuvo Estados Unidos, seguido de Brasil con una inversión de US$25.3 mil millones. Por su parte, el gasto estimado en consumidores europeos de los sectores LGBTI en 2014 se estimó en US$66.1 mil millones de dólares.



