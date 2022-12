El cine colombiano es adolescente y va camino a su época dorada: J. Hendrix Hinestroza

El director y productor de cine Jhonny Hendrix Hinestroza pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar de ‘Candelaria’, su nueva película, una historia inspirada en el amor y desamor de dos ancianos que se encuentran en la histórica Cuba.

Se trata de la tercera película de este director chocoano, que lleva en sus venas el arte, las historias y la ilusión por contar lo que nadie se ha atrevido a hacer.

“No sé cómo nos ha ido en la taquilla, estoy nervioso y quiero pensar que bien. En Francia y Alemania nos fue bien, espero que en Colombia también nos vaya bien”, manifestó.

“Creo que el público colombiano es ignorante en cuanto al cine colombiano. De entrada, dice que las películas colombianas no son buenas y que solo hablan de ‘narcos’ o son comedias aburridoras y creo que hay gran gama. Hay de todo tipo y eso es lo rico que está pasando aquí”, agregó.

Manifestó que el cine nacional cada vez está cogiendo más personalidad y, por eso, se están viendo películas más “deslumbrantes y con mayor posicionamiento a nivel internacional”.

En ese sentido, el cineasta aseguró que el cine colombiano “se encuentra en su adolescencia” y va en camino a su época dorada.

“Si pudiéramos ponerle etapas al cine colombiano, yo creo que estamos en una etapa de adolescencia, buscando la personalidad (…) Muy pronto vamos a ver películas no solo gloriosas y ganadoras de Óscar, sino también que nos van a dejar sin aliento”, precisó.

Película ‘Candelaria’, ¿cómo nació?

Hendrix Hinestroza, chocoano de nacimiento y pacífico de corazón, dijo que “una de las cosas bonitas” que ha pasado con su película es que ha contado con el apoyo de Alemania, Noruega, Argentina y Cuba.

“‘Candelaria’ nace porque me invitan al Festival de Cine de La Habana, Cuba. Yo soy un obsesionado por escuchar las historias de la gente, por observar a la gente y me encuentro con un personaje llamado Gladys, una mujer cubana muy ‘echada pa’ lante’ y me cuenta una historia bellísima del periodo especial. Esa historia es la de dos viejos que soportan toda esa pobreza, tristeza y falta de alimento de ese periodo (…) Eso me pareció algo que valía la pena que el mundo supiera. Así nació ‘Candelaria’”, explicó.

Dijo, además, que esa historia le pareció exquisita y se puso como meta llevarla a la pantalla grande y así sucedió.

“Creo que la película tiene un final feliz porque, como se menciona en la misma cinta, los finales no existen porque las historias buenas nunca acaban”, precisó.

Asimismo, aseguró que cuando a un ser humano le “rompen el corazón” se vuelve más humano y más perceptible a la vida.

“Cuando a uno le rompen el corazón se es más humano. Nos volvemos más sutiles, más amorosos (…) Creo que a este mundo le faltan más mujeres, habría menos guerras y menos egos”, mencionó el cineasta colombiano.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.