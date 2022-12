En 2020, el 90% de la población mundial mayor a 6 años tendrá un celular

Jaime Alberto Peláez, presidente de la plataforma de comunicaciones Level 3 en Colombia, se refirió en Mañanas BLU 10 AM a un reporte de movilidad hecho por Ericsson en el que indica que el 90 ciento de la población mundial mayor a 6 años de edad, tendrá un teléfono celular en el año 2020, e indicó que se trata de una buena noticia para la educación de los niños.



“Yo lo veo a partir de lo educativo, de la seguridad que podamos tener, la tranquilidad que podamos tener todos cuando estemos completamente interconectados. Hoy en día para los niños es casi natural. Los jóvenes que hoy tengan 17 años para abajo no conocieron la vida sin celular”, expresó.



También calcula el estudio que en la actualidad hay 7 mil millones de líneas móviles; cifra que casi iguala al número de habitantes en el planeta.



“Y creo que en 2020 sí vamos a llegar a esa cifra. Me atrevería a decir incluso que podríamos llevarnos una sorpresa de que fuera mayor”, dijo.



Sobre la regulación de la protección de datos y acceso a la información indicó que está de acuerdo con que haya una regulación muy clara por parte de los gobiernos y las instituciones en ese sentido, puesto que “hay mucha vulnerabilidad de los niños para esto. Las políticas en materia de protección para pornografía infantil tienen que comenzar a darse, en eso Colombia viene trabajando en ese sentido”.



Por último, Peláez anunció que Level 3 está adelantando un proyecto para la construcción de infraestructura en las zonas del país más apartadas para garantizar que tengan acceso a la tecnología y la conexión a internet.



Se trata de un cable submarino que estará conectado con una red de Suramérica, vendrá de Estados Unidos, entrará a Colombia por Buenaventura y recorrerá el pacífico del país.