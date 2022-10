Entre lágrimas, Obama pide "urgencia" en el control de armas en Estados Unidos

"Ahora debemos sentir la urgencia absoluta, ya que las personas están muriendo. Y las constantes excusas por la inacción no funcionan más. Ya no bastan", dijo el presidente en la Casa Blanca, durante una declaración en la que no consiguió evitar las lágrimas (Lea también: Barack Obama anunciará medidas de control de armas este martes ).

Obama recordó que "cada año más de 30.000 estadounidenses tienen sus vidas truncadas por armas", y apuntó que Estados Unidos "es el único país avanzado en el mundo en el que este tipo de violencia indiscriminada ocurre con este tipo de frecuencia. Esto no pasa en otros países".

Se calcula que circulan más de 300 millones de armas en Estados Unidos, más de una por habitante (Lea también: Barack Obama visitaría Colombia en marzo, mes en el que se firmaría la paz ).

El mandatario estadounidense estaba acompañado por el vicepresidente Joe Biden y rodeado por familiares de víctimas fatales de armas de fuego, a quienes rindió homenaje.

"Cientos de miles de estadounidense han perdido hermanos y hermanas, o han sepultado a sus hijos. Otros han tenido que aprender a vivir con discapacidad. O aprender a vivir sin el amor de sus vidas. Y varias de esas personas están aquí ahora", dijo el presidente (Lea también: Obama dice "ya basta" tras registrarse nuevo tiroteo en Estados Unidos ).

En el momento más sensible de la declaración, Obama no pudo evitar las lágrimas al recordar los niños muertos a balazos en una escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en diciembre de 2012.

"Cada vez que pienso en esos niños me siento mal", dijo el presidente, en un esfuerzo por recomponerse.