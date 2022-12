Exclusivo: Piero reveló cómo escribió ‘Mi viejo’ y la reacción de su padre

Piero de Benedictis nació en Galípoli en Italia en la posguerra, cuando “no había nada, estaba todo mal”, por eso su padre ciajó a América, específicamente a Argentina, en busca que mejores oportunidades para él y su familia.

Publicidad

A los 3 años de edad Piero y su familia se radicaron en Banfield, localidad al sur del Gran Buenos Aires. Sin embargo, cursó la primaria y se inició en la música en Allén, donde asistió a seminarios católicos en que tuvo influencia de curas comprometidos con causas sociales, lo que explica su ideología y el desarrollo de su trayectoria musical.

Pero si hubo una persona que influyó en su vida de manera notable fue su padre, Pasquale Benedictis, radiotécnico y vendedor de discos y tocadiscos, “la música venía por ese lado, y mi madre cantaba hermoso, cantaba muy bien, o sea que de las dos partes venían música”.

Publicidad

Es precisamente esta influencia y cariño por sus padres lo que le sirvió como inspiración para hacer la canción ‘Mi viejo’. Así lo cuenta Piero:

Publicidad

“Nos juntamos con José, con quien hacía todas las canciones, estábamos componiendo para tener 30 canciones y lanzarme a cantar (…) En una rutina un día le digo ‘¿qué tal si hacemos una canción al viejo? Pero no papi lindo, te quiero mucho. Sino el viejo, el viejo que te tira por el aire y te ataja, que no te da miedo nada y a partir de ahí te ataja en un montón de situaciones, hasta que un día te das cuenta que el viejo empieza a decaer’”.

“Era para homenajearlo, hacerle una devolución. Estuvimos 10 días charlando la canción. Normalmente hacíamos la letra y se le ponía la música, pero acá no nos metíamos con la música ni la letra, charlábamos del viejo. El viejo de él había muerto y el mío tenía 48, un día salió en 5 minutos la canción (…) Y a mí me agarró desesperación de cantarle a mi viejo la canción”, contó Piero.

Publicidad

El artista recuerda que en ese momento tomó un taxi a su casa y encontró a su padre solo en la casa, “cerré la puerta de la casa y lo llamé al living. Le dije ‘escuchá este temita’, puse el papelito y agarré la guitarra. Sin anestesia allí no más, canté y cuando levanto la mirada estaba llorando, mal. Nunca lo había visto llorar y no podía ni cantar ni respirar, no sé cómo es un parto pero fue parecido lo que viví”.

Publicidad

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa de Piero En Blanco y Negro.