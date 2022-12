Farc propone crear sistema de alerta sobre presencia de paramilitares

Las Farc propusieron en La Habana crear un "sistema de alerta temprana" para informar sobre la presencia de paramilitares en territorios del país para neutralizar a esos grupos. (Lea también: Mayoría de colombianos creen que negociaciones de paz van por mal camino: Gallup )

"Proponemos (...) establecer un sistema de alerta temprana que informe a la Mesa de La Habana la presencia de paramilitares en sus territorios, para que ésta pida a las autoridades acciones inmediatas de neutralización", planteó la guerrilla en su habitual declaración diaria antes de iniciar una nueva sesión de los diálogos de paz que sostiene con el gobierno colombiano.

En un comunicado leído por la guerrillera Érica Montero, las Farc volvieron a exigir el desmonte del paramilitarismo porque "con guerra sucia" no habrá paz en Colombia. (Lea también: Farc tiene el problema de todas las guerrillas, desconfiar de los demás: Mujica )

"El Gobierno y sus voceros en la mesa deben entender que no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto (...) sin armas si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de banda criminal", advierten los negociadores de las Farc.

Según la guerrilla, no se puede negar que existe el paramilitarismo en Colombia, un fenómeno "que refinó sus métodos, que no desapareció con la extradición a los Estados Unidos de los capos narco-paramilitares traicionados por Uribe" (Álvaro, expresidente de Colombia). (Lea también: A Farc no hay que pararle bolas: MinDefensa sobre reclutamiento de menores )

Los negociadores de las Farc y del Gobierno concluirán mañana viernes la 36 ronda de sus diálogos de paz, donde continúan debatiendo sobre la reparación a las víctimas del conflicto colombiano.

EFE