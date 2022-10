Federación Británica de Atletismo propone borrar récords del mundo no creíbles

"Hoy tuve una reunión con Seb Coe -presidente de la Federación Internacional de Atletismo- y me ha dicho que está a favor de revisar los récords que son claramente falsos", señaló el presidente de la UKA Ed Warner a la Press Association después de haber explicado su iniciativa por la mañana.



"Si lo puede hacer sería magnífico, hace falta avanzar en esa dirección. Pensamos que todos los récords mundiales deben ser borrados una vez que se adopten las medidas necesarias", continuó Warner.



"La dificultad es decidir qué récords son falsos. Por ejemplo Flo-Jo (la estadounidense Florence Griffith-Joyner) nunca dio positivo. Pero hay numerosos récord que simplemente son impensables según los criterios actuales", añadió.



Preguntada por la AFP, la IAAF se situó en una posición menos contundente en su comunicado oficial.



"Recibimos esta propuesta de la UKA y estamos impacientes de seguirla para avanzar. Deseamos ver en los días siguientes el resto de las recomendaciones", explicó la federación internacional.



"Una mayor transparencia, sanciones más duras, suspensiones más largas, e incluso empezar de cero en los récords del mundo para lanzar una nueve era. Tenemos que estar dispuestos a poner todo en marcha para restaurar la credibilidad en este deporte", había explicado Warner en el documento que desarrolla 14 medidas.



En este manifiesto defiende la suspensión de por vida para sus atletas castigados por dopaje para que no puedan representar más a Gran Bretaña en competición.



"La integridad del atletismo ha sido puesto a prueba como nunca en 2015. La confianza en este deporte está a su más bajo nivel desde décadas. La UKA estima que el momento ha llegado para reformas radicales si queremos recuperar la confianza", comentó el presidente de la UKA.



"El atletismo debe comportarse de manera muy diferente para salir de esta crisis. No regresaremos a un deporte limpio en el que la gente tenga confianza si no estamos preparados para ser valientes o si no ofrecemos los medios para establecer las medidas", continuó.



"Este manifiesto es únicamente una contribución al debate. Sin ninguna duda, habrá otros elementos. Lo que importante es que el atletismo tome conciencia de la amplitud del problema y sea lo suficientemente valiente para tomar medidas difíciles y radicales que le permitan asegurar su salud a largo plazo", concluyó.



Este manifiesto llega a tres días de la publicación por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), prevista el jueves en Múnich, de la segunda parte del informe de una comisión independiente sobre las prácticas dopantes y los casos de corrupción en el atletismo.



La primera parte del informe, publicada en noviembre de 2015, provocó un seísmo en el mundo del atletismo, con la revelación de un sistema de dopaje organizado en Rusia y las acusaciones de corrupción sobre las más altas esferas de la IAAF.