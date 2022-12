Fiscalía de EE.UU. niega rebaja adicional de penas para Salvatore Mancuso

En un documento de 16 páginas el Fiscal Paul Layman que lleva el caso de Salvatore Mancuso en la Corte del Distrito de Columbia, responde a una moción del abogado de Mancuso del pasado 21 de abril en la que pedía una rebaja de penas mayor a los 22 años recomendados por la fiscalía (Lea también: Fiscalía de EE.UU. pide 22 años de condena para Salvatore Mancuso ).

El fiscal estadounidense niega la solicitud de otorgar una rebaja adicional, a la que dice ya a otorgado a Mancuso por su colaboración, y que es de un 35% de su pena por delitos de narcotráfico. Además dice que no puede recomendar que la condena que vaya a pagar Mancuso en EEUU sirva como parte del tiempo al que eventualmente sería condenado en una corte de Justicia y Paz.

Según el Fiscal Layman, en Estados Unidos no se hará válida la colaboración que dio Mancuso en el caso contra el ex director del DAS Jorge Noguera, un hecho hasta ahora desconocido. “La asistencia proporcionada por el defendido en el caso del DAS no resultó en la judicializaciones en EEUU y no ayudó o benefició sustancialmente a EEUU”, escribe Layman.

Por otro lado, ante la petición del abogado de Mancuso, Joaquín Perez, de que la eventual sentencia de su cliente EEUU contara como parte de una eventual condena a 8 años en las cortes de Justicia y Paz en Colombia, el fiscal estadounidense argumenta que ese es un tema que debe definir el gobierno de Colombia.

“EEUU no se opondrá a que el defendido cumpla su condena colombiana de 8 años en EEUU al mismo tiempo que está cumpliendo su condena estadounidense, si el defendido y el gobierno colombiano acuerdan que el defendido puede servir esta condena en EEUU”, escribe Layman. Sin embargo, agrega que no le puede recomendar a la corte las condenas se puedan cumplir de forma simultánea pues “hasta donde sabe el gobierno [de EEUU], el defendido y el gobierno colombiano no han llegado a un acuerdo acerca de si él puede cumplir su sentencia colombiana en EEUU”

La juez del caso Ellen Huvelle tendrá que definir qué argumentos acoge, si los de la defensa de Mancuso, que pide mayores rebajas o los de la Fiscalía, que sostiene que Mancuso ya recibió todas las rebajas por colaboración con EEUU que permite la ley.